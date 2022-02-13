مال وأعمال

السفارة السعودية في كييف تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا…

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وكالات _ أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أوكرانيا بجميع المواطنين، تأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن.

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وطالبت السفارة جميع المواطنين المتواجدين في أوكرانيا بسرعة التواصل معها لتسهيل مغادرتهم فوراً.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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