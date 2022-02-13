الرئيسان الأمريكي والفرنسي يهاتفان بوتين في مسعى لوقف الحرب…

وكالات – جرى اتصال هاتفي منذ قليل، بين الرئيسين الروسي فلادمير بوتين والأمريكي جو بايدن حول أزمة أوكرانيا استمر أكثر من ساعة.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت السبت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفق مع الرئيس الروسي في اتصال هاتفي على مواصلة الحوار بشأن أوكرانيا.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الاتصال بين بوتين وماكرون حول أوكرانيا امتد إلى ساعة و40 دقيقة.

وقال قصر الإليزيه في بيان إن ماكرون نقل لبوتين قلق أوروبا من تداعيات التصعيد في أوكرانيا، وحثه على حوار جاد من أجل وقف التصعيد.

وذكر الأليزيه أن المحادثات تطرقت إلى شروط ضمان الأمن والاستقرار في أوروبا، وتطبيق اتفاقية مينسك في أوكرانيا، وهي الاتفاقية الخاصة بوقف الأعمال العسكرية بين الانفصاليين والجيش الأوكراني وتنفيذ خارطة لتحقيق السلام.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيس كوف، أن الرئيسين الروسي بوتين والأمريكي جو بايدن بصدد إجراء اتصال هاتفي، مساء اليوم السبت، فيما تقرع طبول الحرب بسبب الأزمة الأوكرانية حيث تزيد التكهنات الأمريكية والأوروبية بغزو روسي وشيك على كييف.

وقال بيسكوف للصحفيين: “بالفعل، طلب الجانب الأمريكي الاتصال بالرئيس بوتين، ومن المخطط إجراء المكالمة بين الرئيسين مساء الغد بتوقيت موسكو”.

وأضاف أنه “كان هناك طلب خطي من الجانب الأمريكي بهذا الصدد”.

ويأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيتصل بنظيره الروسي “في القريب العاجل”، وسط المخاوف الأمريكية بشأن تحضير روسيا المزعوم “لغزو” أوكرانيا.

وشدد بيسكوف، بحسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسي، على أن الولايات المتحدة هي التي طلبت إجراء الاتصال.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن بيسكوف قوله، إن بوتين سيتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضاً في نفس اليوم.