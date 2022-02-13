مستشار وزيرة الصناعة: البلاستيك يمثل 6% من المخلفات البلدية…

إسلام فضل _ قال وليد درويش مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئة، إن البلاستيك يمثل نحو 6% من المخلفات البلدية الصلبة التي يتم إنتاجها في مصر سنويا والتي تقدر بنحو 26 مليون طن.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي على هامش وضع حجر أساس توسعات شركة بريق، إن المخلفات تعد مشكلة وتحدي في مصر، حيث تشير التقديرات أن حجم المخلفات الصلبة الناتجة سنويا يصل لنحو 90 مليون طن.

ونوه درويش بأن حجم مخلفات الاكياس البلاستيكية السنوية تصل لنحو 12 مليار كيس سنويا، مشيدا بمضاعفة شركة بريق لإدارة المخلفات لترتفع من 30 ألف طن إلى 60 ألف طن.

وأشار إلى أن مواد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية التي ستصدر قريبا، وتحديدا في ثلاث مواد منه، ومنها المادة 27 الخاصة بالزجاجات البلاستيكية، والمادة 16 الخاصة بالمسئولية الممتدة للمُنتِج بعد طرح منتجاته بالأسواق،، بالإضافة إلى المادة 52 الخاصة بوضع العلامة الخضراء للمنتجات.

ومن جانبه قال أيمن عباس العضو المنتدب لمجموعة انترو القابضة للاستثمارات، إن أفريقيا لديها اهتمام كبير بقضية الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المخلفات، لافتا إلى أن مصر أحد أبرز الدول التي تبذل جهودا كبيرة في عملية تدوير المخلفات.