التوترات الروسية الأوكرانية تخيم على الاقتصاد العالمي

_ تراجعت الأسهم العالمية يوم الجمعة الماضي وسط مخاوف متزايدة من تصاعد التوترات الأوكرانية الروسية، إلى جانب تزايد احتمالات تشديد الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استجابة للتضخم المرتفع.

المخاوف الجيوسياسية أدت إلى كبت الرغبة في المخاطرة

تعمقت الخسائر وسط تعاملات متقلبة في وول ستريت بعد أن قالت واشنطن إن روسيا حشدت ما يكفي من القوات بالقرب من أوكرانيا لشن غزو كبير، وحثت المواطنين الأمريكيين على مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة بعد أن شددت موسكو ردها على الدبلوماسية الغربية.

عزز ارتفاع أسعار النفط أسهم الطاقة بأكثر من 2.8%، على الرغم من تراجع معظم المؤشرات القطاعية الرئيسية لمؤشر S&P 500، بقيادة التكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية.

داو جونز يهبط 1.43% وستاندرد آند بورز 500 ينخفض 1.9%.. وناسداك المجمع 2.78%

أغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا 503.53 نقطة أو 1.43% عند 34738.06 نقطة. وخسر مؤشر S&P 500 85.44 نقطة أو 1.90% عند 4418.64 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 394.49 نقطة أو 2.78% إلى 13791.15.

قال بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في كوميريكا بنك: «من خلال دفع أسعار الطاقة إلى الأعلى، من المرجح أن يؤدي الغزو الروسي إلى تفاقم التضخم ومضاعفة الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة».

أضاف: «من وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي، من المرجح أن تفوق الآثار التضخمية للغزو الروسي وارتفاع أسعار الطاقة الآثار السلبية للصدمة على النمو العالمي.»

كانت الأسواق تتأرجح بالفعل بعد تقرير وزارة العمل يوم الخميس الذي أظهر التضخم في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى له في أربعة عقود، مما أثار مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في رفع أسعار الفائدة الرئيسية بقوة أكبر مما توقعه الكثيرون.

مخاوف من تفوق الآثار التضخمية الناجمة عن التوترات على صدمات النمو المرتفع

وقد تصاعدت هذه المخاوف بعد أن أخبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد بلومبرج أنه يريد نقطة مئوية كاملة لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة لسياسة البنك المركزي المصري.

قال تيم جريسكي، كبير محللي المحفظة في Ingalls & Snyder في نيويورك: «لن نعرف حقًّا ما الذي سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى يحدث ذلك». «هناك الكثير من البيانات من الآن وحتى الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.»

وأضاف جريسكي: «هناك فرصة ضئيلة لئلا يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكنني ما زلت أعتقد أننا سنرى علامات على تضخم معتدل من الآن وحتى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورفع 25 نقطة أساس هو الخطوة الأكثر ترجيحًا».

أثرت أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة على الأسهم الأوروبية حيث أدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة احتمالات زيادة تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.6 بالمئة لكنه أضاف 1.6 بالمئة هذا الأسبوع وهو أفضل أداء له منذ أواخر ديسمبر الماضي.

مؤشر الأسهم العالمية MSCI يهبط 1.49% إلى 715.46 والأسواق الناشئة تتراجع 0.85%

انخفض مؤشر الأسهم العالمية MSCI ، الذي يقيس الأسهم في 49 دولة، 10.85 نقطة أو 1.49% إلى 715.46. وانخفضت أسهم الأسواق الناشئة (MSCIEF) بنسبة 0.85%. وأغلق أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان منخفضًا بنسبة 0.73%، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.42%.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع انخفاض العائد القياسي لعشر سنوات إلى أقل من 2% حيث أدت المخاوف الجيوسياسية إلى كبت الرغبة في المخاطرة، بعد يوم من الارتفاع الحاد على خلفية بيانات التضخم القوية.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.288%، وصعد الين الياباني 0.60% عند 115.31 للدولار، في حين تم تداول الجنيه الاسترليني عند 1.3547 دولار، بانخفاض 0.06%.

وتراجع اليورو بنسبة 0.77% بعد تحذير رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي كريستين لاجارد من أن رفع أسعار الفائدة سيضر بالاقتصاد.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% عند أعلى مستوياتها في سبع سنوات مع تصاعد المخاوف من غزو أوكرانيا من قبل روسيا، أكبر منتج للطاقة، مما زاد من المخاوف بشأن شح إمدادات الخام العالمية.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 3.3%، عند 94.44 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.22 دولارات، أو 3.6%، إلى 93.10 دولارًا للبرميل.

ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1842.10 دولار، وصعدت أسعار الذهب الفورية 36.0077 دولار أو 1.97% إلى 1862 دولارًا للأوقية.