بريق تستهدف توسعات جديدة بمصنعها بقيمة 400 مليون جنيه

إسلام فضل _ كشف المهندس مصطفى خيرت، الرئيس التنفيذي لشركة انترو لاسترداد الموارد ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بريق، عن استهداف توسعات جديدة بحجم استثمارات 400 مليون جنيه.

وأضاف عباس في تصريحات خاصة علي هامش مؤتمر اليوم، أن الاستثمارات سيتم ضخها في خطوط جديدة، على أن يتم استيراد جزء منها من الخارج وجزء سيتم تنصيعه محليًا.

وأوضح أنه من المتوقع أن تتمكن بريق، إثر التوسعات المرتقبة، من مضاعفة طاقتها الإنتاجية وإعادة تدوير 60 ألف طن سنوياً من المخلفات البلاستيكية بدلاً من 30 ألف طن.

وذكر أن أعمال بريق تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية والحد من تلوث المحيطات والبحار بالمخلفات البلاستيكية.

جدير بالذكر أن بريق قد أعلنت العام الماضي عن افتتاحها أحدث محطة فرز تعتمد على أحدث تكنولوجيا ألمانية بمجال فصل المخلفات البلاستيكية أوتوماتيكيًا بدقة فائقة وبأعلى قدرة إنتاجية في العالم، بالتعاون مع شركة كوكاكولا – وتعد هذه المرة الأولى التي تُصدّر فيها تلك التكنولوجيا خارج دول الاتحاد الأوروبي.

