أوكرانيا تتعهد بإبقاء مجالها الجوي مفتوحا رغم المخاوف من غزو…

وكالات – تعهدت الحكومة الأوكرانية، الأحد، بإبقاء مجالها الجوي مفتوحا رغم التهديد بغزو روسي، في وقت واصل الموظفون الغربيون مغادرة أوكرانيا.

وقالت وزارة البنية التحتية في أوكرانيا، في بيان نشرته على صفحتها بموقع “فيسبوك”: “يبقى المجال الجوي فوق أوكرانيا مفتوحاً، في حين تعمل السلطات على درء المخاطر عن شركات الطيران”، وفق “فرانس برس”.

وجاءت هذه الخطوة بعد قرار الشركة الهولندية “كا إل إم” السبت تعليق كل رحلاتها في المجال الجوي الأوكراني حتى إشعار آخر، في مواجهة المخاطر المتزايدة.

واضطرت طائرة تابعة لشركة “سكاي أب” الأوكرانية تجري رحلات بين أرخبيل ماديرا في البرتغال وكييف، إلى الهبوط السبت في تشيسيسناو في مولدافيا بعدما منع مالك الطائرة دخولها المجال الجوي الأوكراني.

وأضافت الوزارة بعد اجتماع شارك فيه مسؤولون في الرئاسة والمطارات وشركات الطيران الأوكرانية أن “إغلاق المجال الجوي حق سيادي لأوكرانيا ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الصدد”.

وأكدت الوزارة أن معظم الشركات تتابع نشاطاتها، موضحةً أن 29 شركة طيران دولية تسيّر رحلات حالياً انطلاقا من 34 دولة.

لكنها أقرت بأن المشكلة يمكن أن تأتي من شركات التأمين.

وقال وزير البنى التحتية الكسندر كوبراكوف في البيان “إذا لزم الأمر، ستؤمن السلطات عودة كل المواطنين الأوكرانيين من الخارج”.

أمريكيون يغادرون

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة “” أن موظفين أمريكيين بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بدأوا الانسحاب بالسيارات من مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها المتمردون بشرق أوكرانيا، الأحد، وسط مخاوف من غزو روسي محتمل.

ولم ترد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على طلب للتعليق.

وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها رعاياهم على مغادرة أوكرانياعلى الفور وحذروا من احتمال وقوع هجوم في أي وقت.

وتتهم روسيا الدول الغربية بنشر الأكاذيب.