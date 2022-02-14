الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس…

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 في دورته الخامسة وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من السادة وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط”. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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