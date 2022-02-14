دي بي ورلد السخنة تستقبل سفينة الصب العملاقة CL LIUZHOU

دوت الخليج – أعلنت دي بي ورلد السخنة، مشغل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال سفينة الصب العملاقة CL LIUZHOU، إحدى أكبر سفن الصب بالعالم.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن سفينة الصب العملاقة يصل طولها لنحو 300 متر بغاطس 19 متر وعرض 50 متر، وحمولة كلية 208 ألف طن، بغاطس وصول 16.5 متر من النوع ((NEWCASTLE MAX، واستقبلتها الشركة المصرية الأوربية للملاحة أولى الشركات المستقبلة لبواخر الصب العملاقة بموانئ مصر.

وأضافت أن موانئ دبي العالمية السخنة قامت بالتعامل مع حمولة السفينة والتي بلغت 179 ألف طن من خام مكورات أوكسيد الحديد لصالح الشركة المصرية الأوربية للملاحة عن طريق مجموعة حديد عز.

ومن جانبه قال جيرارد فان دن هوفيل، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة، والمدير العام لموانئ دبي العالمية مصر، إن فريق الميناء عمل على قدم وساق لاستقبال السفينة العملاقة وتفريغ أكبر شحنة للحديد الخام في تاريخ ميناء السخنة.

وأضاف الرئيس التنفيذي: “نعمل باستمرار لتطوير قطاع النقل البحري بما يصب في مصلحة التجارة بالمنطقة، ونتطلع لمواصلة التعاون الناجح مع الشركاء في إطار الجهود لزيادة الطاقة التشغيلية لشركة دي بي ورلد”.

وبحسب ما أورده البيان، استقبلت دي بي ورلد السخنة مؤخرا 40 شاحنة مخصصة لنقل البضائع داخل الميناء، بالإضافة إلى تشغيل الحوض الثاني بالميناء ليضاعف الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 1.7 مليون حاوية سنويا، بعد إضافة 1300 متر من الأرصفة، باستثمارات بلغت 520 مليون دولار.