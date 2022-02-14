الرئيس السيسي يوقع قانون المالية العامة الموحد

أ ش أ _ وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية الموحد.

وتسري أحكام القانون على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص،والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، كما تسري أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية.

وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.