مال وأعمال

الرئيس السيسي يوقع قانون المالية العامة الموحد

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أ ش أ _ وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية الموحد.

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وتسري أحكام القانون على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص،والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، كما تسري أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية.

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وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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