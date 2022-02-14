الرئيس السيسي يوجه بتطوير مجالات التعاون مع بي.بي البريطانية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم “بي بي”، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول “إيجبس”، وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة “بي بي”، والتي تعد من أكبر منتجي النفط في مصر، فضلًا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف للبترول في مصر.

وقد رحب الرئيس برئيس شركة “بي بي”، مؤكدا سيادته دعم مصر وترحيبها بتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين نظرا للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر، وهو ما من شأنه أن يعزز من مساعي مصر لتصبح مركزا لتداول الطاقة في المنطقة، وموجهاً سيادته بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة البريطانية، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر، مع التأكيد في هذا الخصوص على استراتيجية علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكافة الشركات البريطانية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

من جانبه؛ أشاد برنارد بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للسيد الرئيس، والتي قادت مصر لتصبح نموذجاً تنموياً واقتصادياً ناجحاً على المستويين الإقليمي والدولي، مشيداً بتميز العلاقات بين مصر وبريطانيا في مختلف المجالات، ومؤكدًا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة البريطانية اهتماماً بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي في البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن امتلاك مصر لكافة المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه، بما فيها الموقع الجغرافي المتميز، والاكتشافات في مجالي البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة.