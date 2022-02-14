لبنان يتسلم أكبر شحنة مساعدات دوائية وغذائية ومعيشية مصرية

أ ش أ – تسلمت السلطات اللبنانية، اليوم الاثنين، أكبر شحنة مساعدات غذائية ودوائية ومعيشية مصرية؛ وذلك لدى وصولها إلى ميناء بيروت اليوم قادمة من ميناء دمياط، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر تسليم الشحنة السفير المصري بلبنان الدكتور ياسر علوي، والقنصل العام أحمد إمام، ومن الجانب اللبناني وزيرا الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ومدير ميناء بيروت البحري.

وحملت شحنة المساعدات لافتات عليها علمي مصر ولبنان ومدون عليها الجهات المشاركة في تجهيز الشحنة وهي وزارة التضامن الاجتماعي في مصر والهلال الأحمر المصري وجمعية “مصر الخير” وبنك الكساء المصري وبنك الطعام وجميعة “رسالة”.

وتعد الشحنة الجديدة هي الأكبر من جسر المساعدات المصرية التي تصل إلى لبنان منذ انفجار ميناء بيروت، حيث تبلغ الشحنة 487.5 طن وتتضمن 265 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تغطي مستلزمات علاج فيروس كورونا، بالإضافة إلى أدوية لعلاج الامراض المزمنة كالضغط والقلب والسكر، و122 طنا من المواد الغذائية و100 طن من مواد الإعاشة.