مجموعة السبع: عقوبات اقتصادية هائلة وفورية على روسيا حال غزت…

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العربية دوت نت – أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع اليوم الاثنين، استعداد بلدانهم لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ذات “عواقب هائلة وفورية على الاقتصاد الروسي”، خلال “مدة قصيرة جدا”، في حال شن هجوم عسكري على أوكرانيا.
وأعلن وزراء مالية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، في بيان أن “أولويتنا الآنية هي دعم الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة”، لكن مجموعة الدول الكبرى السبع التي تترأسها ألمانيا هذه السنة، توعدت بأن “أي عدوان عسكري روسي جديد ضد أوكرانيا سيقابَل برد سريع وفعال”.
وكانت الولايات المتحدة قالت يوم الأحد، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وتخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم.
وحذر المستشار الألماني، أولاف شولز، الذي يتوجه إلى كييف اليوم وإلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، من فرض عقوبات إذا نفذت موسكو الغزو بالفعل.
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