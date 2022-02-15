جونسون وبايدن: نافذة الدبلوماسية لم توصد بعد أمام الحل…

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وكالات – أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن “الفرصة لا تزال متاحة للحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية”.
وذكر مكتب جونسونأن “رئيس الوزراء والرئيس بايدن أطلع كل منهما الآخر على فحوى المحادثات التي أجرياها مع قادة العالم الآخرين. واتفقا على أن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، وبإمكان روسيا التراجع عن تهديد أوكرانيا”.
وقال جونسون في وقت سابق: “سأفعل كل ما بوسعي لمساعدة العملية الدبلوماسية.. سأتحدث في القريب العاجل مع قادة عدة بينهم جو بايدن”.
ونقل جونسون عن بايدن قوله إن “هناك مؤشرات على أن روسيا تخطط لشيء يمكن أن يحدث في غضون الـ48 ساعة المقبلة”، ووصف الوضع بأنه “خطير للغاية”.
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