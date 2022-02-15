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وزارة النفط العراقية تنفي أي تعثر في تنفيذ اتفاق نفطي مع…

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وكالات – نفت وزارة النفط العراقية في بيان يوم الاثنين وجود أي “تعثر” في تنفيذ اتفاق للطاقة مع شركة Total Energies الفرنسية.

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كانت قد ذكرت في وقت سابق أن صفقة قيمتها 27 مليار دولار بين Total Energies والعراق، والتي تأمل بغداد في أن تغير مسار خروج شركات النفط الكبرى من البلاد، تعثرت وسط خلافات ببين الجانبين.

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صعوبات أمام إتمام صفقة بقيمة 27 مليار دولار بين العراق وشركة توتال الفرنسية

وقالت الوزارة في بيان “في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط حرصها على تنفيذ العقود التي تم إبرامها ضمن الاتفاق مع شركة توتال العالمية، تنفي التقارير الإخبارية والصحفية التي أشارت الى وجود تعثّر في تنفيذ الاتفاق، وتبدي الوزارة استغرابها من تضمين التقارير الصحفية والإعلامية معلومات غير دقيقة”.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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