الأزمة الأوكرانية تصعد بالذهب لأعلى مستوى في 3 أشهر

وكالات – واصلت أسعار الذهب مكاسبها مرتفعة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، إذا دعمت المخاوف من الصراع بين روسيا وأوكرانيا المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا وأبقت مستثمري البلاديوم في حالة قلق إزاء تعطل الإمدادات.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1864.94 دولار للأوقية بحلول الساعة 1527 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5% إلى 1869.60 دولار.

في غضون ذلك، ارتفع البلاديوم الذي يستخدم في صناعة السيارات 0.2 بالمئة إلى 2311.93 دولار للأوقية، ليبلغ أعلى مستوى له في أسبوعين.

وقال أولي هانسن، المحلل لدى بنك ساكسو، إن صادرات روسيا من البلاديوم تقترب من 50% من الإنتاج العالمي مما يجعل المعدن منكشفا بشدة على مخاطر التخفيضات المؤقتة في الإمدادات الروسية إذا تصاعد الصراع مع أوكرانيا.

وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.78 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 1027.75 دولار.