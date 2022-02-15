معدل التضخم في السعودية يقفز 1.2% خلال يناير

– أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ارتفع 1.2 بالمئة في يناير مقارنة معه قبل عام، مدفوعا بزيادة تكلفة النقل.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان إن أسعار النقل ارتفعت 4.9 بالمئة فيما يرجع أساسا إلى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 34.5 بالمئة.

ويجري تداول أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات.

وذكر البيان أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة زاد 0.2 بالمئة في يناير على أساس شهري.