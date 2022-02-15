مال وأعمال

معدل التضخم في السعودية يقفز 1.2% خلال يناير

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– أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ارتفع 1.2 بالمئة في يناير مقارنة معه قبل عام، مدفوعا بزيادة تكلفة النقل.

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وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان إن أسعار النقل ارتفعت 4.9 بالمئة فيما يرجع أساسا إلى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 34.5 بالمئة.

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ويجري تداول أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات.

وذكر البيان أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة زاد 0.2 بالمئة في يناير على أساس شهري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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