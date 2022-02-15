الاقتصاد الياباني يتعافى من الجائحة وينمو 1.7% خلال 2021

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وكالات _ أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد الياباني خلال العام الماضي بنسبة 1.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بعد انكماشه بمعدل 4.5 في المائة خلال العام السابق.
وكان الاقتصاد الياباني قد تضرر بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد خلال 2020.
في الوقت نفسه سجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموا بمعدل 1.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل انكماشه بمعدل 0.7 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وكان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 1.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
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