مال وأعمال

وزارة التخطيط تطلق أول مظلة عامة لمجالس المهارات القطاعية في…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نهاية الأسبوع الجاري، لإنشاء اول منصة لمجالس المهارات القطاعية تكون مطلة لكافة مجالس المهارات في مصر وتقوم بالتنسيق بين محالس المهارات في كافة القطاعات وذلك

predco_adv_2021

وتستهدف المنصة رفع كفاءة سوق العمل المصري، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتوضيح الأدوات المنهجية التي سيتم استخدامها لقياس مدي التقدم في إحرازها.

Edita2021

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هذه المنصه تأتي في اطار خطةالبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي الذي تقوم بالإشراف على تنفيذه الوزارة؛ وتدعم المبادرات والمشروعات التي تقوم بها الوزارة في سبيل رفع كفاءة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات المعنية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الوزارة ستقوم بتوفير الإطار المؤسسي المناسب لإنشاء وتطوير مظلة لدعم إنشاء مجالس مهارات قطاعية كمنصات تهدف لتحسين كفاءة سوق العمل وكذلك للمساهمة في ضمان جودة الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة، وتطوير منظومة لحوكمة مجالس المهارات القطاعية تضمن الاستدامة المالية والفنية لها على المدي الطويل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع الجهات المعنية، في ضوء الدراسات والتجارب الدولية أخذًا في الاعتبار ما يتوافق مع الحالة المصرية.

FNG2021

أضافت السعيد أن الوزارة ستقوم كذلك بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر وبالمشاركة مع كل الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة الممثلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لوضع استراتيجية لإنشاء وتطوير مجالس المهارات القطاعية والتواصل مع الجهات الدولية المماثلة للمجالس المنشأة، بهدف تبادل الخبرات والدخول في اتفاقات توءمة مع بعض هذه الجهات.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة التخطيط تطلق أول مظلة عامة لمجالس المهارات القطاعية في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا