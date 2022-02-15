مال وأعمال

أهم ما جاء في تصريحات طارق عامر محافظ المركزي المصري عن…

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دوت الخليج _ دعا طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري المصري، رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.

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إقرأ أيضا.. عاجل.. محافظ البنك المركزي المصري: لا رجعة عن قواعد تنظيم الاستيراد

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جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي المصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط على خلفية صدور قرار من البنك المركزي المصري بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

أهم ما قاله محافظ البنك المركزي المصري:

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لا رجعة عن قواعد تنظيم الاستيراد

لن يتم إجراء أية تعديلات على القواعد

البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة

دعوة رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها

الإجراءات تأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل

يذكر أن قرار البنك المركزي المصري قد استثنى فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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