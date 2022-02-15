وزير التموين: خفض الكميات المستوردة من القمح 500 ألف طن…

إسلام سالم _ كشف الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تراجع حجم كميات القمح المستوردة منذ بداية العام المالي الجاري وحتى الآن بنحو 500 ألف طن قمح.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات على هامش المنتدى الأول للاستثمار والتجارة “استثمر”، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 4.2 شهر، منوها أنه سيتم بدء موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل المقبل بكميات مستهدفة تبلغ نحو 4.5 مليون طن قمح.

وأكد وزير التموين، أن خفض كميات القمح المستورد، هذا العام المالي مقارنة بالأعوام السابقة، يرجع إلى انضباط صرف الأقماح، واعتماد منظومة التحكم وإدارة سلعة القمح وإنتاج رغيف الخبز.

وأوضح أن التحكم في صرف الأقماح من الصوامع إلى المطاحن، حيث يوجد لدي وزارة التموين الآن برنامج الكتروني يقوم بتسجيل الثمن الحقيقي لرغيف الخبز المنصرف للمواطن على قاعدة البيانات بشكل لحظي، ومن ثم معرفة عدد المنصرف من الارغفة، وكميات الدقيق المستخدم في إنتاجه.

وأشار إلى إنتاج وزارته من خلال المخابز البلدية من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا لصالح البطاقات التموينية، مشددا على انتهاء مفهوم حصول المخبز على حصص من الدقيق، حيث أن المنظومة الجديدة وميكنة وانضباط عملية إنتاج الرغيف المدعم بداية من استلام القمح من الصوامع ثم قيام المطاحن بطحن القمح، واستلام المخابز الدقيق من المطحن، حتى قيام المخبز بإنتاج وصرف الرغيف.