أمين عام أوبك يشيد بما حققته مصر من إنجازات في مجال الطاقة

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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة جلسة مباحثات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو ، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ايجبس 2022.
وأوضح الملا، أن المباحثات تناولت استعراض الوضع الحالى لأسواق البترول العالمية وما تشهده من تطورات متلاحقة وتحديات كبيرة ، والفرص المتاحة لاحداث حالة التوازن بين العرض والطلب على البترول، وكذلك فرص قطاع الطاقة العالمي لإطلاق مرحلة جديدة في التحول إلى الطاقة النظيفة والتغير المناخي.
ومن جانبه عبر أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» عن سعادته بمشاركته في فعاليات الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «ايجبس 2022» ، الذي يعد ملتقي للخبراء والمهتمين بقطاع الطاقة.
وأشاد بما حققته مصر من إنجازات فى مجال الطاقة خلال الفترة الماضية جعلتها محط انظار واهتمام كثير من دول العالم خاصة فى ظل تمتعها بموقع استراتيجي بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول .
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