تبريد الإماراتية تتطلع للتوسع في الخليج ومصر

– قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) الإماراتية في مقابلة مع تلفزيون العربية اليوم الثلاثاء، إن الشركة المدرجة في سوق دبي تدرس استحواذا في عمان والتوسع في مصر وأسواق خليجية أخرى.

وأضاف خالد عبد الله المرزوقي أن تبريد، التي تورد أنظمة التبريد للحكومات والمؤسسات التجارية والسكنية والخاصة، تدرس أيضا فرصا للتوسع في الإمارات.

وتجري الشركة حاليا محادثات حصرية لشراء عمليات التبريد التابعة لمجموعة ماجد الفطيم المشغلة للمراكز التجارية في المنطقة وفقا لما صرح به مصدران مطلعان لرويترز الأسبوع الماضي.

تأتي خطط التوسع الإقليمية عقب تحرك تبريد في الآونة الأخيرة صوب الأسواق الآسيوية.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أبرمت تبريد شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي لتوسيع عملياتها في الهند وتأسيس شركة جديدة في سنغافورة.