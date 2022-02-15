أسعار الذهب تهوى محليا.. وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

شاهندة إبراهيم – هوت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بشكل عنيف لتخسر 10 جنيهات.

وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع الملاذ الآمن عالميا، بدعم من أنباء عن وقف التصعيد الروسي على الحدود الأوكرانية.

هذا و تراجعت أيضا أسعار النفط عن أعلى مستوياته منذ عام 2014، وهبط خام برنت القياسي العالمي بواقع 1.5% إلى 95 دولاراً للبرميل.

ومن جانبه، قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، إن عيار 21 هبط إلى 808 جنيها، في مقابل 818 جنيها بالأمس.

ونزل عيار 18 إلى مستوى 697 جنيها، فيما تراجع عيار 24 ليتداول عند 919 جنيها، أما الجنيه الذهب سجل اليوم 6 آلاف و464 جنيها.

وأفاد نجيب، بأن الملاذ الآمن عالميا هبط إلى 1852 دولارا للأوقية من 1872 ليخسر نحو 20 دولارا.