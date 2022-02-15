مال وأعمال

دراجون أويل الإماراتية تحقق أول كشف بترولي بخليج السويس

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التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس على الجروان رئيس شركة دراجون أويل الإماراتية، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر بمنطقة خليج السويس.

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وخلال اللقاء أعلنت شركة دراجون أويل “المملوكة بالكامل لحكومة دبى، عن اكتشاف بترولى جديد لها فى خليج السويس في مصر .

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ومخزون النفط المتوقع الأولى المقدر للكشف الجديد نحو 100 مليون برميل داخل منطقة شمال شرق رمضان مع وجود احتمالات لإضافة مخزون نفط متوقع أكبر عند البدء فى خطة التنمية ويعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية فى خليج السويس فى 20 عاماً.

ويعتبر الحقل النفطى الجديد أول اكتشاف لشركة “دراجون أويل” منذ أن أصبحت لاعبًا فعالا فى قطاع البترول فى مصر، بعد أن استحوذت على 100% من أصول شركة “بي بي” البريطانية فى كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط فى خليج السويس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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