وزير النقل الأردني يشارك في مؤتمر البحر الأحمر للوجستيات…

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أعلن المهندس وجيه عزايزة وزير النقل الأردني، مشاركته بالجلسة الافتتاحية وإلقاء كلمة خلال فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) ، والذي سينعقد في مصر، بالفترة من 20 لـ 21 فبراير الجارى.
ويرافق الوزير الأردني، فارس أبو دية، مدير وحدة الأمانة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة في وزارة النقل الأردنية، معربًا عن أمله في نجاح المؤتمر وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتعاون في المجال البحري بين دول البحر الأحمر والدول الإفريقية المطلة عليه.
صرح بذلك المهندس خالد فوزى الأمين العام للمؤتمر، مشيراً إلى الاستعدادات النهائية لإنعقاد المؤتمر الذى يقام برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و ووزارة النقل والمواصلات، و بدأت ترتيبات تنسيق حضور باقي المشاركين من الدول الشقيقة سواء العربية أو الإفريقية.
وتستضيف مصر فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات “RSMTL” في الـ 20 من فبراير الجاري، الذي تنظمه أون اير جروب بالتعاون مع جامعة الجلالة بمصر، بمُشاركة وزراء النقل ومُمثلين تجاريين للدول المُطِلّة على ساحل البحر الأحمر، ورؤساء الموانئ والشركات العاملة في قطاع النقل البحري.
وتشارك جريدة دوت الخليج كراعي إعلامي للمؤتمر الذي سيناقش على مدى يومين العديد من الموضوعات، منها سُبل تطوير صناعة النقل البحري في البحر الأحمر وتعظيم حجم التبادل التجاري المنقول بحريًا، وإمكانيات تطوير البنية التحتية واللوجستية لتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري في البحر الأحمر، ودور المنطقة الاقتصادية في دعم الميزة التنافسية للموانئ البحرية، وآليات التمويل والتأمين البحري في البحر الأحمر.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية، وتنمية النقل والتأمين البحري، وإمكانيات دعم تطوير النقل البحري ودعم تمويل الصادرات، وكذلك دور قناة السويس في دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمي والدولي.
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