المؤسسة الإسلامية تضخ 1.5 مليار دولار لتمويل استيراد سلع…

إسلام سالم – قال هاني سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إنها وقعت اتفاقا بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم استيراد مصر سلع بترولية وتموينية خلال عام 2022.

وأضاف سنبل، على هامش حفل توقيع اتفاق البرنامج السنوي، أن مبلغ التمويل المقدم إلى مصر ينقسم إلى 800 مليون دولار للسلع البترولية، و700 مليون دولار للسلع التموينية.

يذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قد اعتمدت نحو 13 مليار دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية للدولة المصرية، منذ تدشينها في 2008 حتى نهاية العام الماضي.