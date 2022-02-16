شنايدر إلكتريك وأفيفا توقعان مذكرة تفاهم مع وزارة البترول…

إسلام فضل – وقعت شركتا شنايدر إلكتريك وأفيفا العالميتين اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للبترول لإقامة مركز تحكم استراتيجي لوزارة البترول في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لتحسين استجابة القطاع مع التغيرات المحلية والعالمية في سوق الطاقة والاستفادة القصوى من موارده وأصوله.

قال خالد كامل، المدير العام والعضو المنتدب لشنايدر إلكتريك مصر للأنظمة، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة موارد وأصول قطاع البترول، مما يساهم في دعم اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات.

وأوضح خلال توقيع الاتفاقية أن ذلك الاتفاق سيراعي التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة تماشياً مع اتجاه الوزارة نحو التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

وأضاف أن المركز سيقدم حلولا تكنولوجية رقمية مبتكرة على رأسها تقنية EcoStruxure وإنترنت الأشياء لإعداد وتحليل وعرض بيانات قطاع البترول التي تتكامل مع الأنظمة الصناعية القائمة وقواعد البيانات في الشركات القابضة والشركات التابعة للوزارة وتعظم الاستفادة من التطور السريع في بنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، أكد سيبستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي بشركة شنايدر إلكتريك، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة البترول تهدف إلى تعظيم العائد على الاستثمار والتطور السريع للبنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ما سيؤهل صانعي القرار على مختلف المستويات للوقوف علي رؤية شاملة ودقيقة لجميع المتغيرات بناءً على تقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال رييز إن الشركتين ستوفر حلولا رقمية مبتكرة لأداء الأصول وتحسين الطاقة وسلسلة التوريد والهندسة مع التركيز على تنظيم وتحليل وتصور بيانات قطاع البترول التي تتكامل مع الأنظمة الصناعية المتقدمة الحالية وأنظمة المعلومات المتعددة في الشركات القابضة والشركات التابعة لها.

وفي سياق متصل، قال نايف بو شعيا، نائب الرئيس للمبيعات ورئيس الشرق الأوسط بشركة أفيفا، إنها تعمل ضمن رؤية استراتيجية تكنولوجية تتفق والرؤية المصرية في عملية التطوير التكنولوجي، وهو ما سيضمن للعملاء خريطة طريق رقمية أولي تتفق والتنمية المستدامة.

وقع مذكرة التفاهم: المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس وليد شتا، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وسبيستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي بشركة شنايدر إلكتريك.

جاء توقيع الاتفاق على هامش مؤتمر ومعرض “إيجبس 2022” والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة رؤساء تنفيذيين بقطاع الطاقة والبترول والغاز العالمي.