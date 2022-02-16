مال وأعمال

وزير التموين: التوتر بين روسيا وأوكرانيا لن يؤثر على…

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إسلام سالم – قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ساهمت في توفير احتياطي استراتيجي كبير من السلع الأساسية، حيث دبرت 2.1 مليار دولار لمصر؛ لتوفير 3 ملايين طن من القمح خلال عام 2021.

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وأضاف المصيلحي، على هامش توقيع برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الدولة المصرية خلال 2022، أنها دعمت مصر أيضا لتوفير 300 ألف طن سكر مستورد، كما دعمت توفير 428 ألف طن زيت خام خلال العام الماضي.

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وأكد وزير التموين أن التوتر بين روسيا وأوكرانيا لن يؤثر على احتياجات مصر من القمح؛ بفضل المخزون الاستراتيجي، وقرب حلول موسم التوريد المحلي للمحصول، واللذان سيساهمان في تأمين احتياجات البلاد من القمح حتى شهر أكتوبر المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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