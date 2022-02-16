وزيرة التخطيط: جارٍ العمل على تدشين أول أكاديمية للتصدير…

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باره عريان – كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مقترح جاري العمل عليه بالتعاون مع القطاع الخاص وهيئة تنمية الصادرات، لإنشاء أول أكاديمية للتصدير.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه جارٍ حاليا وضع الإطار المؤسسي وجميع التفاصيل الخاصة بالأكاديمية المزمع تدشينها.
جاء ذلك في كلمتها على هامش فعاليات حفل توقيع برنامج عمل المؤسسة الإسلامية لصالح مصر لعام 2022.
وأكدت السعيد أن مصر تعتز بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، في تنفيذ برامج تمويلية مستمرة، والتي تقدم دور كبير في دعم الاقتصاد المصري.
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