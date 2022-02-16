البيت الأبيض يدرس تعليق ضريبة البنزين

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وكالات – ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الثلاثاء، أن البيت الأبيض وزعماء الديمقراطيين في الكونجرس يدرسون تعليق الضرائب الاتحادية على البنزين للمساعدة في التعويض عن ارتفاع الأسعار.
وقال البيت الأبيض: “كل الأدوات مطروحة لخفض أسعار الطاقة”، مضيفا أنه بعد إفراج الرئيس جو بايدن بالفعل عن 50 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد فإن “كل الخيارات على الطاولة بشأن ما قد يحدث في المستقبل”.
وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل أكبر زيادة سنوية في 40 عاما.
وبحسب بيانات من الاتحاد الأمريكي لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، فإن تكلفة البنزين في الولايات المتحدة تبلغ 3.29 دولار للغالون في المتوسط، ارتفاعا من 2.50 دولار قبل عام.
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