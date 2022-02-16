هولندا تلغي قيود كورونا تدريجيا مع تراجع الإصابات

وكالات – أعلنت الحكومة الهولندية، الثلاثاء، أنها ستلغي فعليا القيود المتبقية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد بحلول نهاية الشهر، مع بدء انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس، وتراجع الضغط على خدمات الرعاية الصحية.

وقال وزير الصحة إرنست كويبرز: “تنفتح البلاد مرة أخرى”.

يحذو الهولنديون حذو بلجيكا المجاورة ودول أوروبية أخرى في تخفيف القيود، حيث تبحث القارة بشكل متزايد عن طرق للتعايش مع الفيروس دون الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تسببها إجراءات الإغلاق.

في وقت سابق الثلاثاء، قال المعهد الوطني للصحة العامة الهولندي في تحديثه الأسبوعي إن حالات كوفيد-19 الجديدة انخفضت بنسبة 22% خلال الأيام السبعة الماضية، وعدد حالات القبول في وحدة العناية المركزة تراجع بنسبة 28%.

قال كويبرز: “يبدو أننا وصلنا إلى الذروة أو تجاوزناها”.

فرضت الحكومة أواخر العام الماضي بعض إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة في أوروبا وسط مخاوف من أن تفاقم زيادة الإصابات الناجمة عن متحور أوميكرون الضغط على المستشفيات.

لكن في الوقت الذي ارتفعت الحالات، انخفض عدد حالات الدخول إلى وحدة العناية المركزة، مما سمح للسلطات بتخفيف القيود التي أجبرت الحانات والمطاعم على الإغلاق خلال موسم عطلة عيد الميلاد المربح.

وفتحت أماكن الضيافة والأماكن العامة الأخرى لأسابيع بساعات محدودة. وظلت النوادي الليلية مغلقة، مما أثار الغضب بين أصحاب الأندية ومرتادي هذه الأماكن.