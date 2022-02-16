صالون دوت الخليج يستضيف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في لقاء…

يستضيف صالون دوت الخليج في لقاء شهر فبراير، وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، لمناقشة مستقبل وخطط تطوير الشركات القابضة والتابعة، والشراكات المرتقبة مع القطاع الخاص.

يذكر أن جريدة دوت الخليج بدأت منذ ديسمبر 2021 في تنظيم واستضافة صالون شهري يناقش إحدى الملفات والقضايا الجوهرية، ويتم بث اللقاء عبر قنوات دوت الخليج المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشره في عدد خاص.

ومن المرتقب أن يشهد اللقاء مع وزير قطاع الأعمال، مناقشة موقف مديونيات الشركات وإجراءات تسويتها، وملف الأصول غير المستغلة، ومستجدات مشروع ميكنة نظم العمل، وفرص إجراء عمليات دمج بين الشركات، إلى جانب فرص التمويل عبر البورصة، والكثير من المحاور الأخرى.