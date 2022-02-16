الطاقة الدولية تدعو أوبك+ إلى تضييق فجوة إنتاج النفط

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– قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الأربعاء، إنه يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، تضييق الفجوة بين أهدافهم الإنتاجية والإنتاج الفعلي.
وقال بيرول في مؤتمر بالعاصمة السعودية الرياض “هناك فرق كبير بين الأهداف التي حددتها دول أوبك+ من حيث مستويات إنتاجها وما يتم إنتاجه اليوم”.
وأضاف “سيكون من المهم أن تعمل أوبك+ على تضييق هذه الفجوة ونأمل في توفير كميات أكبر للسوق”.
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