الطاقة الدولية تدعو أوبك+ إلى تضييق فجوة إنتاج النفط

– قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الأربعاء، إنه يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، تضييق الفجوة بين أهدافهم الإنتاجية والإنتاج الفعلي.

وقال بيرول في مؤتمر بالعاصمة السعودية الرياض “هناك فرق كبير بين الأهداف التي حددتها دول أوبك+ من حيث مستويات إنتاجها وما يتم إنتاجه اليوم”.

وأضاف “سيكون من المهم أن تعمل أوبك+ على تضييق هذه الفجوة ونأمل في توفير كميات أكبر للسوق”.