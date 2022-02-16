مال وأعمال

مصر توقع اتفاقا مع أرامكو السعودية لتوريد منتجات نفطية لمجمع…

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شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع على اتفاقيات مشتركة بين قطاع البترول ومجموعة أرامكو السعودية والتى تأتى فى إطار الإجراءات التنفيذية لمراحل إنشاء مجمع البتروكيماويات بمنطقة محور قناة السويس التابع لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات.

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قام بالتوقيع المهندس محمد عبادى رئيس شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات والمهندس محمد يمانى القحطانى رئيس شركة أرامكو السعودية للتجارة.

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جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس للبترول (إيجبس 2022).

وتشتمل الاتفاقيات والعقود الموقعة على العديد من المجالات الرئيسية للتعجيل بتنفيذ هذا المجمع العملاق في مقدمتها اتفاقية المبادئ لتوفير الخام مع شركة أرامكو السعودية للتجارة.

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وتعد “أرامكو” الشركة الأولى عالميا في مجال توفير الخام مما سيؤمن احتياجات شركة البحر الأحمر من الخام العربي الخفيف جدا لما يتميز به من جودة وملائمة لتصميم مجمع البتروكيماويات وما تتميز به شركة أرامكو من باع طويل وخبرة عريقة والتزام .

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ويأتي التعاون بين قطاع البترول وشركة أرامكو السعودية تتويجا وامتدادا للعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمملكة، والتي تؤسس لمزيد من الشراكات الناجحة في قطاع البترول والغاز .

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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