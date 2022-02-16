رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 9% في النصف…

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد المصري نما بنسبة 8.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022 وبنسبة 9% في النصف الأول.
وأوضح رئيس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز 6% في العام المالي الجاري المنتهي في 30 يونيو 2022
وأضاف مدبولي، أن التضخم عاد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
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