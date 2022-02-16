مال وأعمال

مصطفى مدبولي: التحوط ضد تقلبات أسعار القمح سيكون للاحتياجات…

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن رفع سعر توريد القمح استهدف زيادة المخزون ومع بداية موسم الحصاد سيكون احتياطي القمح كافي لتغطية الاستهلاك المحلي.

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أضاف د مدبولي في مؤتمر صحفي قبل قليل، أن الحكومة تدرس آلية تحوط لتغطية أية احتياجات إضافية، وأنه من المتوقع بعد هدوء الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا أن تعود الأسعار العالمية إلى الهدوء.

وأكد مدبولي أن هدف الحكومة هو زيادة رقعة الزراعة المحلية عبر إنفاق مئات المليارات على مشروعات الاستصلاح وتطوير أساليب الزراعة بما يضمن تأمين أكبر من الاحتياجات محليا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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