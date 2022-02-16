مصطفى مدبولي: التحوط ضد تقلبات أسعار القمح سيكون للاحتياجات…

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن رفع سعر توريد القمح استهدف زيادة المخزون ومع بداية موسم الحصاد سيكون احتياطي القمح كافي لتغطية الاستهلاك المحلي.

إقرأ أيضا.. رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 9% في النصف الأول من العام المالي الجاري

أضاف د مدبولي في مؤتمر صحفي قبل قليل، أن الحكومة تدرس آلية تحوط لتغطية أية احتياجات إضافية، وأنه من المتوقع بعد هدوء الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا أن تعود الأسعار العالمية إلى الهدوء.

وأكد مدبولي أن هدف الحكومة هو زيادة رقعة الزراعة المحلية عبر إنفاق مئات المليارات على مشروعات الاستصلاح وتطوير أساليب الزراعة بما يضمن تأمين أكبر من الاحتياجات محليا.