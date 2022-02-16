أوبك: لا يوجد حلول عاجلة للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط

– قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد “حل فوري” لارتفاع أسعار النفط.

وأضاف في مؤتمر للطاقة في الرياض، أن قدرة الدول المنتجة للنفط على زيادة المعروض من الخام تتضاءل بسبب نقص الاستثمار في القطاع.