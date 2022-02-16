مبيعات التجزئة الأمريكية تتجاوز التوقعات وتقفز 3.8% في يناير

وكالات _ أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء،، ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الشهر الماضي بنسبة3.8%، متجاوزة توقعات المحللين. ويأتي النمو في المبيعات خلال يناير بعد أن أظهرت الأرقام تراجعها في ديسمبر بـ2.5%، نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون. وشهدت المتاجر الكبرى ارتفاعا في المبيعات بأكثر من 9%، مقابل ارتفاع المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 14.5% في يناير.

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