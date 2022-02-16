مال وأعمال

مبيعات التجزئة الأمريكية تتجاوز التوقعات وتقفز 3.8% في يناير

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وكالات _ أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء،، ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الشهر الماضي بنسبة3.8%، متجاوزة توقعات المحللين.

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ويأتي النمو في المبيعات خلال يناير بعد أن أظهرت الأرقام تراجعها في ديسمبر بـ2.5%، نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.

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وشهدت المتاجر الكبرى ارتفاعا في المبيعات بأكثر من 9%، مقابل ارتفاع المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 14.5% في يناير.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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