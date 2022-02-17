مرفت سلطان: نستحوذ على حصة سوقية 9% من الصادرات المصرية

باره عريان – أكدت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن الحصة السوقية للبنك من الصادرات المصرية تخطت 9%.

ولفتت إلى ارتفاع قاعدة عملاء البنك الإجمالية إلى 100 ألف عميل مقارنة بنحو 30 ألف.

وقالت سلطان، خلال اجتماعها اليوم مع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن البنك يتطلع لمضاعفة عدد العملاء 4 مرات خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن القطاع الزراعي يمثل ما يتراوح بين 8% و9% من محفظة البنك، منوهة إلى أن البنك يقدم خدمات متنوعة في مجال التصدير وتمويلاته، ومنها: تمويل عمليتي ما قبل وما بعد الشحن.

وأشارت إلى أن استراتيجية البنك الجديدة تركز على الاهتمام بالحوكمة والمخاطر بأنواعها كافة، ووضع الضوابط الرقابية التي تضمن سلامة التعاملات.