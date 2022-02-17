مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 1.1 مليون برميل مخالفة…

وكالات – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، حتى مع انخفاض المخزونات في مركز كاشين الرئيسي إلى أدنى مستوى منذ 2018.

وانخفضت مخزونات الوقود وتجاوز الطلب الرقم القياسي المسجل في الأسبوع السابق، إذ بلغ إجمالي إمدادات المنتجات على مدى 4 أسابيع ​​22.1 مليون برميل يوميا في المتوسط، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

وتعافى الاقتصاد الأمريكي سريعا من الركود الناجم عن فيروس كورونا، مما عزز الطلب على الوقود.

وزادت مخزونات النفط الخام 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 فبراير لتصل إلى 411.5 مليون برميل وذلك مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 1.9 مليون برميل إلى 25.8 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2018.

وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض استهلاك الخام في مصافي التكرير 675 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي وزيادة معدلات تشغيل المصافي 2.9%.

كما انخفضت مخزونات البنزين 1.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع بارتفاع قدره 550 ألف برميل.

وأظهرت البيانات هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل.