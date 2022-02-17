أسعار النفط تعاود الانتعاش مع تقييم المستثمرين للأزمة…

وكالات – انتعش النفط اليوم الأربعاء، بعد أكبر خسارة في يوم واحد هذا العام، حيث حاول المستثمرون تقييم ما إذا كانت الأزمة الأوكرانية في طريقها للانفراج بعد أن قالت روسيا إنها سحبت بعض القوات من الحدود.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.87 دولار، أو 2.03%، إلى 93.94 دولار للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 3.6% يوم أمس الثلاثاء، عقب إعلان موسكو.

فيما حقق خام برنت 1.92 دولار، أو 2.06%، إلى 95.2 دولار للبرميل.