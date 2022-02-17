رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة…

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التي يجري العمل عليها بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد جهود تطبيق الحوكمة والشفافية والشمول المالي على عملية الاستيراد في المدينة الحرة ببورسعيد خلال العام 2021.

وأضاف أنه خلال العام الماضي زاد عدد الحاويات التي تم استقبالها إلى 2078 حاوية مقارنة بـ 2059، بالإضافة إلى تحسن نوعية السلع التي تم استيرادها، وإحكام الرقابة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن جهود تنظيم الاستيراد بالمدينة الحرة ببورسعيد نتج عنها تحسين موارد الدولة، وتطبيق الحوكمة والشمول المالي، كما أسهمت هذه الإجراءات بشكل كبير في الحد من أعمال التهريب والقضاء على السماسرة والمستخلصين الجمركيين غير القانونيين.

وفيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، قال محافظ بورسعيد إنه بدأ تطبيق النظام اعتبارا من أكتوبر 2021، بعد أن تم إجراء حوار مجتمعي مع أعضاء الغرفة التجارية.

وخلال الاجتماع، عرض المحافظ الجهود التي ساهمت بها المحافظة في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالوقود المزدوج، بعد نجاح المحافظة في ضم سيارات المنطقة الحرة إلى المبادرة، وتطرق في هذا الصدد إلى أعداد السيارات التي تم تخريدها، وإجمالي المبلغ المنصرف حتى الان للحافز الأخضر ضمن المبادرة.