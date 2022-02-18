وزير المالية يدعو إلى ضرورة مساعدة الدول النامية لمواجهة…

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تُؤمن بأن التنمية، أكبر ضمانة لتوفير فرص العمل لنحو مليون خريج سنويًا، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، لذلك تحرص الدولة على تعظيم أوجه الإنفاق على الاستثمارات التنموية، بمراعاة التحول للاقتصاد الأخضر.

وأشار أن ذلك يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة تجذب القطاع الخاص للاستثمار، وتُساعد في توطين الصناعة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير.

وأعرب معيط عن تقدير الحكومة المصرية لجهود البنك الدولي الداعمة للمسيرة التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مختلف المحافظات.

التنمية أكبر ضمانة لتوفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين

وأكد أننا ماضون بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»؛ باعتباره من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة حيث يساعد في تحسين حياة نحو 60% من المصريين.

وقال وزير المالية، خلال لقائه مع وفد من مسئولي البنك الدولي بحضور مارينا ويس ممثلة البنك بالقاهرة، إن إعلان البنك الدولي، في آخر تقرير له، رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% بحلول يونيه 2022، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادى.

ودعى إلى ضرورة البحث عن سُبل مساعدة الدول النامية لمواجهة التحديات التي أعقبت أزمة «كورونا»، أبرزها الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم والأسعار العالمية للقمح والبترول وتكاليف الشحن؛ بما انعكس سلبيًا على الدول النامية ومواطنيها، فضلًا على البحث عن آليات مشجعة لهم لاستخدام التمويل الأخضر.

مسئولو البنك الدولي: حريصون على تعزيز الشراكة الناجحة مع مصر

وأعرب مسئولو البنك الدولي عن تقديرهم لما تم طرحه، خلال اللقاء، من أفكار سيقومون بدراستها وترجمتها إلى خطوات عملية بالتنسيق مع الجانب المصري.

مستعدون للتعاون مع مصر في توفير مقومات إنجاح قمة المناخ المقبلة

وأكدوا حرصهم على تعزيز الشراكة الناجحة القائمة مع مصر، وتقديرهم لما تقوم به الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وهو ما ظهر بوضوح فى برنامج «تكافل وكرامة».

وأعرب مسئولو البنك الدولي عن تطلعهم لتوسيع مجالات التعاون، واستعداد البنك الدولي للتعاون مع مصر فى توفير مقومات إنجاح قمة المناخ المقبلة «cop 27» نوفمبر المقبل.