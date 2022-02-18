تونس تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة

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– قالت نائلة نويرة وزيرة الصناعة والطاقة التونسية اليوم الجمعة، إن تونس سترفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط.
وأشارت أن تلك الخطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب به المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي.
وأضافت الوزيرة لصحيفة الصباح التونسية، أن تونس ستمنح تراخيص لمشاريع طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميجاوات بين 2022 و2025 مع خطط لإنتاج 30 بالمئة من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030.
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