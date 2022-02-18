مال وأعمال

تونس تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة

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– قالت نائلة نويرة وزيرة الصناعة والطاقة التونسية اليوم الجمعة، إن تونس سترفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط.

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وأشارت أن تلك الخطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب به المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي.

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وأضافت الوزيرة لصحيفة الصباح التونسية، أن تونس ستمنح تراخيص لمشاريع طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميجاوات بين 2022 و2025 مع خطط لإنتاج 30 بالمئة من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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