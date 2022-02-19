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وزير الخارجية يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن

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توجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 18 فبراير الجاري، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن الذي ينعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2022، بمشاركة العديد من كبار المسئولين والوزراء، ورؤساء المنظمات الدولية، وقادة الفكر، لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات والأزمات على الساحة الدولية.

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وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يشارك الوزير شكري كمتحدث رئيسي في جلسة حول تعزيز دبلوماسية المناخ الدولية بوصفه الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخCOP27.

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كما سيعقد وزير الخارجية على هامش المؤتمر كذلك عددا من اللقاءات مع بعض كبار المسئولين ووزراء الخارجية، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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