بريطانيا تنقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف وتدعو رعاياها…

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_ قالت وزارة الخارجية البريطانية يوم الجمعة إن المملكة المتحدة نقلت سفارتها في أوكرانيا من العاصمة كييف، ودعت الرعايا البريطانيين إلى مغادرة البلاد في الوقت الذي ما زال فيه السفر ممكنا بالوسائل التجارية.
وقالت الوزارة إن عمل السفارة البريطانية في كييف انتقل إلى مكان آخر مؤقتا، وإن العاملين يعملون من مكتب تابع للسفارة في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا.
وقالت الوزارة “أي إجراء عسكري روسي في أوكرانيا سيؤثر بشدة على قدرة الحكومة البريطانية على تقديم المساعدة القنصلية في أوكرانيا”.
ومضت تقول “يجب ألا ينتظر المواطنون البريطانيون دعما قنصليا متزايدا يساعد في أي إجلاء في مثل تلك الظروف”.
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