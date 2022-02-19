وزيرا الري والتخطيط يبحثان الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية…

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري إجتماعا مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقنية الفيديوكونفرانس لإستعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2021 والخطوط العامه لمقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم 2023/2022.

بنود الميزانية تضمن تنفيذ كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة

وصرح الدكتور عبد العاطى أن بنود الميزانية تضمن تنفيذ كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة ، وبما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر.

مشروعات ضخمة تقوم بها الوزارة في مجال تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر

وقد تم خلال الإجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بكافة جهات الوزارة لإستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليا أو لتنفيذ مشروعات جديدة .. حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالي 2022/2021 من أبرزها (تأهيل ترع بطول 4357 كيلومتر حتى تاريخه – حماية وتطوير مجرى نهر النيل بطول 13 كيلومتر – إحلال وتجديد عدد (517) عمل صناعى على الترع الرئيسية والفرعية – إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد (17) محطة رفع – إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 33 ألف فدان – حماية شواطىء بطول 7 كيلومتر – مشروع تنمية جنوب الوادى – مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر).

ومن المستهدف خلال العام المالى القادم 2023/2022 مواصلة العمل فى المشروع القومي لتأهيل الترع ، وإستكمال أعمال تأهيل المساقى ، والتحول الى الرى الحديث ، وإستكمال المرحلة الأولى بقرى عدد (52) مركز ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، وإستكمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، وتنفيذ الحماية الحجرية لجوانب نهر النيل بأماكن متفرقة بمحافظات المنيا وقنا وأسوان وبنى سويف ، وإنشاء حوائط ساندة بأماكن متفرقة على بحر النزلة وبحر يوسف بالفيوم والمنيا ، وتأهيل وإعادة أرنكة مصرف أخميم البحري بسوهاج ، وحفر وتجهيز آبار وتوريد مهمات بالوادى الجديد ، وتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية بجنوب سيناء والجيزة ، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر والذى يشتمل على تأهيل عدد من الترع والمساقى وتصميم وإنشاء محطتى رفع بسمتاى والحامول ، ومواصلة العمل فى مشروعات الحمام وبحر البقر وتنمية جنوب الوادى.

ومن المستهدف أيضاً إستكمال أعمال الحماية من أخطار السيول من خلال تنفيذ عدد (7) سدود وعدد (7) بحيرات و عدد (2) حاجز إعاقة وقناة صناعية بمناطق وادى بعبع وسرابيط الخادم والرحبة والنفوس ونسرين بجنوب سيناء ، وإنشاء عدد (2) بحيرة صناعية وحاجز توجيه بمخرج وادى بعبع بمدينة ابو رديس بجنوب سيناء ، وتنفيذ عدد (10) بحيرات وعدد (2) سد وقناة صناعية وعدد (2) معبر أيرلندى لحماية مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر.

وفى مجال تأهيل وتحديث المنشآت المائية الكبرى .. من المستهدف العمل فى إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، وإستكمال أعمال تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة “المرحلة الثانية” ، وأعمال تأهيل عدد (25) فتحة بالبر الايمن لقناطر زفتى على فرع دمياط ، وتدعيم هويس وقنطرة فم ترعة المنصورية وقنطرة عمر بك ، وتدعيم وتحديث الهويس الشرقى لقناطر اسنا الجديدة ، وتحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط.

وفى مجال إنشاء وتأهيل محطات الرفع .. فإنه من المستهدف إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل عدد (54) محطة رفع على مستوى الجمهورية ، من خلال إستكمال وإنشاء وإحلال محطات (فارسكور – السرايا القبلية 1 ، 2 – جنوب بورسعيد – اسنا – التحرير 1 – بحر وهبى – الحارس – مصرف 4 ، 5 – الخضيرات وغيرها) وإستكمال الدراسات الخاصة بإنشاء وإحلال محطات (القلعة 1 – الطابية القديمة – مريوط 2 ، 3 – الإيراد والمطرية – السنانية ومصرف 2 – صرف السجاعية – النصر 5) ، وإستكمال توريد ماكينات شبك أعشاب ولوحات توزيع ومحركات ومولدات وقطع غيار ، ومن المستهدف أيضاً تنفيذ أعمال التغذية الكهربية لعدد (16) محطة رفع بسيناء.

وفى مجال مشروعات الصرف .. فإنه من المستهدف تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وإنشاء الأعمال الصناعية على المصارف بالوجهين البحري والقبلي.

وفى مجال حماية الشواطئ المصرية .. من المستهدف تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بطول 8 كم بمحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ، ومن أبرز تلك الأعمال (حماية المنطقة شرق عزبة البرج المرحلة الأولى بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط – أعمال حماية المنطقة شرق ميناء دمياط المرحله الثالثه وأعمال حماية منطقة الخليج وتدعيم قدمات الحائط البحري ولسان رأس البر – أعمال حماية ساحل مدينة الاسكندرية المرحلة الأولى من بئر مسعود حتى المحروسة – أعمال حماية شاطئ إسكندرية غرب المحروسة – حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى المرحله الأولى – حماية مصب فرع رشيد – حماية منطقة شاطئ الأُبيض المرحلة الثانية بمطروح).

وفى مجال الأعمال المساحية .. فإنه من المستهدف قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة بتقديم خدمات واعمال مساحية لعدد 137 ألف خدمة ، وإنتاج وتحديث الخرائط بعدد 3700خريطة.

وفى مجال البحث العلمى .. تشتمل الخطه البحثية للمركز القومى لبحوث المياه على تنفيذ عدد (61) دراسة بحثية فى مجالات (نوعية المياه – المنشأت المائية – ترشيد الإستهلاكات المائية- تحديث خرائط حرم النهر – المتغيرات الهيدروليكية بالمجاري المائية وغيرها)

ومن المستهدف أيضا إستمرار حملات التوعية المائية والتى يتم عقدها بالمدارس والجامعات والمساجد والكنائس وغيرها ، ومواصلة تنفيذ الخطة التدريبية بمركز التدريب الاقليمى بهدف رفع قدرات العاملين بالوزارة.

وفى مجال تنفيذ مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل .. فإنه من المستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء سدود حصاد مياه أمطار ومحطات مياه شرب جوفية بالطاقة الشمسية ومحطه قياس المناسيب والتصرفات والحد من مخاطر الفيضان بدولة جنوب السودان ، وإزالة الحشائش المائية بأوغندا.