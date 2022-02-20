فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا وسط مخاوف من هجوم…

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أ ف ب – دعت فرنسا اليوم السبت رعاياها كافة إلى مغادرة أوكرانيا، وطلبت من المتواجدين منهم في المناطق الأكثر عرضة للخطر في شرق البلاد الابتعاد من هناك “من دون تأخير”.
وجاء في توصيات الخارجية الفرنسية المحدثة: “نوصي كل الرعايا الفرنسيين الذين لا ضرورة قصوى تتطلب بقاءهم في أوكرانيا مغادرة البلاد”.
وأوضحت الخارجية أن أولئك المتواجدين في “أقاليم خاركيف ولوجانسك ودونيتسك” وفي منطقة دنيبرو مدعوون “إلى مغادرة هذه المناطق من دون تأخير”.
يأتي ذلك وسط مخاوف من اندلاع حرب جديدة، خصوصا مع التأكيدات الأمريكية بأن روسيا تستعد لشن هجوم وشيك على أوكرانيا مع تصاعد الاشتباكات على خط المواجهة مع المناطق الانفصالية الموالية لروسيا.
والسبت، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، القوى الغربية إلى التخلي عن سياسة “مهادنة” موسكو.
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