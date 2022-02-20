إبراهيم عشماوي: مؤشر لتقييم العلامات التجارية

إسلام سالم _ كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أجندة عمل الجهاز خلال الفترة الحالية، ومنها تدشين مؤشر لتقييم العلامات التجارية سواء في مصر أو خارجها، عبر عدة نقاط وعوامل مختلفة على أن يتم تقسيمه إلى عدة مستويات بحسب نوع الصناعة والمنطقة الجغرافية وطبيعة العملاء. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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