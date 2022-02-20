مال وأعمال

سامكريت: بدء تصنيع الجرارات الكهربائية بمصنع نيرك نهاية…

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إسلام سالم _ قال رفقي كامل، رئيس قطاع تنمية النشاط بشركة سامكريت، إن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع إنشاء مصنع نيرك لتصنيع الجرارات الكهربائية، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، في منطقة شرق بورسعيد، وبمشاركة إحدى الشركات التي تمتلك الخبرة الكبيرة في هذا المجال وهي هيونداي روتم. مشيرًا إلى أن المصنع سيبدأ في عمليات الإنتاج نهاية العام الجاري.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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