إسلام سالم _ قال رفقي كامل، رئيس قطاع تنمية النشاط بشركة سامكريت، إن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع إنشاء مصنع نيرك لتصنيع الجرارات الكهربائية، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، في منطقة شرق بورسعيد، وبمشاركة إحدى الشركات التي تمتلك الخبرة الكبيرة في هذا المجال وهي هيونداي روتم. مشيرًا إلى أن المصنع سيبدأ في عمليات الإنتاج نهاية العام الجاري. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامكريت: بدء تصنيع الجرارات الكهربائية بمصنع نيرك نهاية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.